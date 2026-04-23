Красноярская экс-чиновница сбежала из-под ареста, перерезав электронный браслет

Экс-чиновница администрации Красноярска, обвиняемая в мошенничестве, сбежала из-под домашнего ареста, перерезав электронный браслет. По данным прокуратуры, теперь она заключена под стражу за нарушение ограничений.

«Фигурантка перерезала ремень электронного браслета — того самого, который следит за передвижением, — и ушла из дома. А потом попыталась надавить на подельницу и её дочь: уговаривала изменить показания. Этого хватило, чтобы прокуратура потребовала ужесточить меру наказания», — рассказали в надзорном ведомстве.

До 16 мая женщина останется под стражей в следственном изоляторе. Несмотря на наличие несовершеннолетнего ребёнка, она не смогла воздержаться от нарушения судебных ограничений. Обвиняемая – бывшая сотрудница мэрии Красноярска, работавшая в земельном отделе. Её дело касается хищения муниципальной земли в садоводческом товариществе. Вместе с ней обвинение предъявлено ещё одной сотруднице администрации, которая находится под домашним арестом.

