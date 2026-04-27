Врача-эндоскописта Беду признали виновным в смерти пациента и сразу освободили

Суд в Верхней Пышме признал врача-эндоскописта Алексея Беду виновным в смерти пациента, но от наказания его освободили — истёк срок давности. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.

В августе 2023 года во время операции Беда нарушил технику безопасности и методику проведения вмешательства. Из-за этого пациент получил травму прямо во время операции. Врач также не провёл нужных обследований после операции. В итоге пациент умер.

Против врача из центральной городской больницы Верхней Пышмы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание — 2 года и 9 месяцев ограничения свободы. Но поскольку срок давности истёк ещё на стадии предварительного следствия, осуждённого освободили от наказания.

Ранее в США троим сотрудникам психиатрической клиники в Вашингтоне предъявили обвинения после смерти пациента. Мужчине не оказывали необходимую экстренную помощь целую 21 минуту. Всё это время медики просто стояли рядом и разговаривали друг с другом.