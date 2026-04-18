Медсестра поспорила на смерть пациента и ввела ему лошадиную дозу препарата

В Великобритании медсестру хосписа уволили после серии серьёзных нарушений, включая пари о дате смерти пациента и опасные ошибки в лечении. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошёл в хосписе Святого Петра и Святого Джеймса в Льюисе, где работала Наоми Батчер из Берджесс-Хилл. Учреждение оказывает паллиативную помощь людям с тяжёлыми заболеваниями. По данным трибунала, медсестра заявила коллегам, что поставила «пари» о том, что один из тяжело больных пациентов умрёт на Рождество. Это высказывание стало одним из эпизодов, вызвавших последующее разбирательство.

Отдельно рассматривался случай, когда она отказала семье умершего пациента в возможности попрощаться с ним. Решение было связано с принадлежностью родственников к сообществу путешественников на колёсах. Коллеги рассказали, что Батчер объясняла задержку визита вымышленными причинами и делала оскорбительные заявления о семье. В том числе утверждалось, что они якобы «сжигают тела в фургонах».

Трибунал признал такие комментарии дискриминационными и непрофессиональными, отметив, что действия сотрудницы вызвали у семьи серьёзный эмоциональный стресс. Помимо этого, в ходе проверки выявили медицинские ошибки. В один из дней медсестра ввела пациенту значительно превышенную дозу седативного препарата из группы бензодиазепинов, а затем указала в документах неверные данные о дозировке.

Накануне она также перепутала лекарства у другого пациента, а ранее фиксировались случаи несвоевременного введения препаратов и неправильных доз обезболивающих, из-за чего боль у пациента не была снята полностью. Отдельно отмечалось, что лекарства не всегда передавались в контрольный отдел учреждения в установленном порядке.

Сама Батчер признала большинство обвинений, за исключением высказываний о семье путешественников, однако этот эпизод был подтверждён показаниями свидетеля. Коллеги заявили, что ранее не сталкивались с ситуациями, когда пациентам или их родственникам отказывали в прощании с близкими. Это усилило общественный резонанс дела.

После внутренних проверок руководство хосписа направило материалы в регуляторный орган. В марте 2024 года учреждение зафиксировало ошибки в работе с препаратами и уведомило сотрудницу, после чего она ушла на больничный и подала заявление об увольнении. Позднее дело было передано в Совет по сестринскому делу и акушерству. В решении указано, что медсестра не предприняла шагов для исправления нарушений и фактически прекратила профессиональную деятельность после ухода из хосписа.

