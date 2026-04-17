О чём жалеют перед смертью? Медсестра поделилась откровениями своих пациентов о ценности жизни

Стало известно, какие мысли чаще всего возникают у людей в последние дни жизни — этим с изданием Daily Mirror поделилась медсестра Эшли Вуд. По её словам, многие приходят к похожим выводам о ценностях и приоритетах. Она отметила, что в конце жизни пациенты нередко формулируют схожие жизненные уроки.

Часто люди говорят о важности момента и необходимости не откладывать проявление чувств к близким. Многие также подчёркивают значимость прощения и открытого общения. Отдельно пациенты признаются, что сожалеют о чрезмерной занятости работой. По их словам, из-за этого они упускали время, которое могли провести с семьёй.

Кроме того, Вуд рассказала, что многие советуют ценить воспоминания, не сводить жизнь только к накоплениям и сохранять собственную индивидуальность. Поддерживать спокойствие и чувство достоинства в последние дни, по её словам, помогают простые повседневные привычки, включая уход за собой. Такие ритуалы становятся важной частью внутреннего комфорта и облегчают состояние.

