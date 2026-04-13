«Футурама» в реальности: Замёрзшего насмерть россиянина оживили после 5 часов на том свете

В Якутии врачи спасли мужчину, который провёл в состоянии клинической смерти более пяти часов из-за сильного переохлаждения. Пациента нашли на улице без признаков жизни: сердцебиение отсутствовало, давление было на нуле. Сюжет мультсериала «Футурама» повторился в Мирнинской центральной больнице.

Медики применили уникальную методику постепенной «разморозки» — в течение четырёх часов температуру тела подняли с 24 до 34 градусов, избежав повреждения мелких сосудов. Затем началась расширенная реанимация, и спустя 25 минут сердечная активность восстановилась. Всего мужчина пробыл в клинической смерти 5 часов 34 минуты.

«Методика разморозки основана на постепенном оттаивании, которое не приведёт к повреждению самых мелких сосудов, ведь повреждение микрососудистого русла приводит к инфарктам, отеку головного мозга, отказу почек и летальному исходу. В течение четыр1х часов температуру тела поднимали с 24 до 34 градусов. Это была слаженная кропотливая, технически идеально выполненная работа», — заметили в ЦРБ.

После суток в искусственной коме он пришёл в себя — жизненно важные органы функционировали нормально. Через пять дней пациента выписали домой.

