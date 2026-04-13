13 апреля, 12:01

«Футурама» в реальности: Замёрзшего насмерть россиянина оживили после 5 часов на том свете

Замёрзшего до клинической смерти мужчину оживили в Якутии спустя 5 часов

Обложка © Telegram / Мирнинская ЦРБ

В Якутии врачи спасли мужчину, который провёл в состоянии клинической смерти более пяти часов из-за сильного переохлаждения. Пациента нашли на улице без признаков жизни: сердцебиение отсутствовало, давление было на нуле. Сюжет мультсериала «Футурама» повторился в Мирнинской центральной больнице.

Медики применили уникальную методику постепенной «разморозки» — в течение четырёх часов температуру тела подняли с 24 до 34 градусов, избежав повреждения мелких сосудов. Затем началась расширенная реанимация, и спустя 25 минут сердечная активность восстановилась. Всего мужчина пробыл в клинической смерти 5 часов 34 минуты.

«Методика разморозки основана на постепенном оттаивании, которое не приведёт к повреждению самых мелких сосудов, ведь повреждение микрососудистого русла приводит к инфарктам, отеку головного мозга, отказу почек и летальному исходу. В течение четыр1х часов температуру тела поднимали с 24 до 34 градусов. Это была слаженная кропотливая, технически идеально выполненная работа», заметили в ЦРБ.

После суток в искусственной коме он пришёл в себя — жизненно важные органы функционировали нормально. Через пять дней пациента выписали домой.

Ранее московские врачи спасли пациента с редким синдромом Гийена–Барре, развившимся после лёгкой простуды. Мужчина поступил в ГКБ имени Ерамишанцева с подозрением на инсульт, но обследование показало острое поражение периферической нервной системы — за неделю до госпитализации у него появились онемение, нарушение рефлексов и проблемы с походкой.

Наталья Афонина
