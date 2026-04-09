Врач по телефону «настукивала» ритм и спасла жизнь пациента с предсмертной «пляской» сердца

На Камчатке врач-терапевт, находясь на другом конце телефонной линии, в прямом смысле выстучала спасительный ритм и спасла 68-летнего пациента, сообщает kp.ru. По данным издания, мужчина почувствовал резкую слабость, боли в груди и страх смерти, успел вызвать скорую и открыть входную дверь, после чего потерял сознание.

Фельдшер прибыл на место примерно за десять минут и обнаружил пациента бездыханным. ЭКГ зафиксировала желудочковую тахикардию с ЧСС 235 ударов в минуту — это предсмертная «пляска» сердца, при которой орган не выбрасывает кровь, а лишь содрогается в агонии. Счёт шёл на секунды. Данные монитора передали врачу.

Она объяснила, что при таком ритме нельзя бить током как попало — попадание не в ту фазу остановит сердце насовсем. Терапевт начала вслух отсчитывать секунды, буквально отбивая по телефонной трубке ритм, подгоняя его под хаотичные пики сокращений. Фельдшер ждал команды, и один разряд в 200 джоулей сделал невозможное: хаотичный «бег» сердца прекратился, мужчина открыл глаза. Сейчас он находится в больнице под присмотром.

