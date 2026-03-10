В Москве запустили новое направление трансплантологии – пересадку кистей рук

В России освоили новое направление трансплантологии — пациентам будут пересаживать утраченные кисти рук. Программа запущена на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщила главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ и Депздрава Москвы Наталья Мантурова в беседе с журналистами.

«В столице в результате совместного проекта Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление — восстановление утраченных рук. Уже проведены уникальные для России операции по трансплантации одной и сразу двух кистей», — уточнила она.

Сейчас подобные операции считаются наиболее сложными в мировой хирургии. Впервые пациенту успешно пересадили кисть в московской клинике в апреле 2025 года. Мужчина потерял часть конечности во время тяжёлой травмы, сначала он использовал протез, но отказался от него из-за ограниченности в движениях. До трагедии он вёл активный образ жизни: увлекался походами в горы и дайвингом.

Врачи пришивали ему новую кисть во время 9-часовой операции. Сложность была в том, чтобы соединить «конец в конец» артерии, вены и нервные окончания. Пациент смог подвигать пальцами сразу после хирургических манипуляций. Через три месяца ему удалось выполнять привычные бытовые действие новой кистью, а также уверенно пожимать друзьям руки.

Новое направление в трансплантологии развивает команда специалистов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С. П. Боткина, ГКБ им. С. С. Юдина. Также к участию были приглашены врачи из китайского университета Гуанси, которые перенимали опыт.

Ранее сообщалось, что с 2026 года трансплантация почки в России станет бесплатной для пациентов и будет проводиться по полису ОМС. До этого возможности субъектов РФ были ограничены — трансплантация проводилась в рамках госзаданий и зависела от выделенных квот. Теперь же регионы смогут проводить операции исходя из реальной потребности пациентов, без жёстких лимитов.