Российские учёные научились выращивать ткани для трансплантации с помощью геля

Созданный петербургскими учёными инновационный гель способен сохранять стабильность до месяца, обеспечивая оптимальные условия для выращивания трансплантационных тканей. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала ведущий научный сотрудник центра клеточных технологий Института цитологии РАН Юлия Нащекина.

Она отметила, что существующие методы используют либо искусственную среду с низкой эффективностью, либо природный коллаген, который быстро теряет свойства. Разработанная учёными формула с дополнительными компонентами предотвращает деструкцию и сжатие геля, сохраняя его нативную структуру и улучшая пролиферацию клеток.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда с участием Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе. Как отметил младший научный сотрудник, аспирант института Данила Марков, применение микроскопа с разрешением до одного нанометра позволяет изучать тонкую структуру коллагеновых пучков. Старший научный сотрудник, руководитель группы растровой электронной микроскопии Алексей Нащекин добавил, что основной задачей является подтверждение соответствия лабораторного геля естественным тканям человека.

Публикация в ведущем международном журнале подтвердила значимость разработки. После клинических испытаний технология может быть использована для восстановления после травм и ожогов, а в перспективе — для создания искусственных органов.