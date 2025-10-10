Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 08:01

В России появился самый точный ИИ для диагностики опухолей мозга по МРТ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Учёные Санкт-Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ создали искусственный интеллект, который способен определять и классифицировать опухоли головного мозга по МРТ с рекордной точностью 99,35%. Этот показатель превосходит существующие аналоги, демонстрирующие точность от 93,1 до 98,5%, сообщили в ЛЭТИ.

Для определения типа и локализации опухоли важно провести её классификацию — это помогает выбрать правильную стратегию лечения и прогнозировать исход заболевания. Разработчики использовали классический метод кластеризации ИИ, обучив алгоритм на 1000 МРТ-снимков здоровых и больных пациентов.

Доцент кафедры математического обеспечения и применения электронных вычислительных машин ЛЭТИ Антон Филатов в беседе с «Газетой.ru» отметил, что команда применила три классических алгоритма, которые выделяют ключевые точки на снимках — извилины, утолщения и иные особенности структуры мозга. На основе этих данных модель способна распознавать аномалии и определять наличие опухолей. Такой подход позволил превзойти результаты нейросетевых решений, применяемых для аналогичных задач.

Сначала специалисты использовали алгоритм гистограммы градиентов для поиска изменений в цвете между соседними пикселями — именно они указывали на возможные патологические образования. После этапа анализа из десятков тысяч точек оставались лишь несколько сотен, наиболее значимых для диагностики.

Стало известно, когда начнут лечить российской вакциной от рака
Стало известно, когда начнут лечить российской вакциной от рака

А ранее Life.ru рассказывал о возможной альтернативе антибиотикам при борьбе с раком. По словам специалиста, на помощь приходят световые технологии. Вместо привычных лекарств используются особые молекулы — фотосенсибилизаторы, которые «съедают» световую энергию.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости науки
  • Искусственный интеллект
  • Научпоп
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar