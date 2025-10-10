В России появился самый точный ИИ для диагностики опухолей мозга по МРТ

Учёные Санкт-Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ создали искусственный интеллект, который способен определять и классифицировать опухоли головного мозга по МРТ с рекордной точностью 99,35%. Этот показатель превосходит существующие аналоги, демонстрирующие точность от 93,1 до 98,5%, сообщили в ЛЭТИ.

Для определения типа и локализации опухоли важно провести её классификацию — это помогает выбрать правильную стратегию лечения и прогнозировать исход заболевания. Разработчики использовали классический метод кластеризации ИИ, обучив алгоритм на 1000 МРТ-снимков здоровых и больных пациентов.

Доцент кафедры математического обеспечения и применения электронных вычислительных машин ЛЭТИ Антон Филатов в беседе с «Газетой.ru» отметил, что команда применила три классических алгоритма, которые выделяют ключевые точки на снимках — извилины, утолщения и иные особенности структуры мозга. На основе этих данных модель способна распознавать аномалии и определять наличие опухолей. Такой подход позволил превзойти результаты нейросетевых решений, применяемых для аналогичных задач.

Сначала специалисты использовали алгоритм гистограммы градиентов для поиска изменений в цвете между соседними пикселями — именно они указывали на возможные патологические образования. После этапа анализа из десятков тысяч точек оставались лишь несколько сотен, наиболее значимых для диагностики.

