Стало известно, когда начнут лечить российской вакциной от рака

Учёные готовы в течение полутора месяцев начать лечение пациентов российской МРНК-вакциной от рака. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение 1-1,5 совместными усилиями перейти к их лечению», — сказал Гинцбург в ходе круглого стола «История российского лидерства в области медицинской науки и технологий».

Напомним, вакцину от рака разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат создан на основе неоантигенов.