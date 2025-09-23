Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 08:56

Стало известно, когда начнут лечить российской вакциной от рака

Гинцбург: Учёные готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Учёные готовы в течение полутора месяцев начать лечение пациентов российской МРНК-вакциной от рака. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение 1-1,5 совместными усилиями перейти к их лечению», — сказал Гинцбург в ходе круглого стола «История российского лидерства в области медицинской науки и технологий».

Напомним, вакцину от рака разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат создан на основе неоантигенов.

Гинцбург назвал важную особенность отечественной вакцины от рака
Гинцбург назвал важную особенность отечественной вакцины от рака

Разработанная в России вакцина против злокачественных опухолей не будет продаваться в аптеках, поскольку должна производиться с учётом особенностей каждого конкретного пациента. Это и было главной сложностью разработки — создание индивидуального препарата для каждого пациента. Проведённые исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность нового препарата.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar