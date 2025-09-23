Стало известно, когда начнут лечить российской вакциной от рака
Гинцбург: Учёные готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat
Учёные готовы в течение полутора месяцев начать лечение пациентов российской МРНК-вакциной от рака. Об этом рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение 1-1,5 совместными усилиями перейти к их лечению», — сказал Гинцбург в ходе круглого стола «История российского лидерства в области медицинской науки и технологий».
Напомним, вакцину от рака разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат создан на основе неоантигенов.
Разработанная в России вакцина против злокачественных опухолей не будет продаваться в аптеках, поскольку должна производиться с учётом особенностей каждого конкретного пациента. Это и было главной сложностью разработки — создание индивидуального препарата для каждого пациента. Проведённые исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность нового препарата.