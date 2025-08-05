Гинцбург назвал важную особенность отечественной вакцины от рака

Первая в мире персонализированная вакцина от рака появится в России уже в ближайшие месяцы. Главной сложностью разработки стало создание индивидуального препарата для каждого пациента, что исключает стандартные клинические испытания, об этом рассказал академик РАН Александр Гинцбург.

«Это не профилактические вакцины, а терапевтические, лечебные. То есть, они вводятся уже больным раком людям. Причём эти вакцины строго персонализированные, они создаются на основе генетической информации конкретного пациента», — пояснил директор НИЦЭМ имени Гамалеи в беседе с радио «Комсомольская правда».

Гинцбург отметил, что традиционный подход к регуляторным процедурам не подходит для таких препаратов, поэтому учёным пришлось разрабатывать совершенно новую систему контроля качества. По его словам, технология требует масштабных доклинических исследований на животных, которые уже ведутся в институте Гамалеи.

Производство вакцин будет организовано в новом корпусе центра, а применение — на базе двух ведущих онкоклиник: института Герцена и центра Блохина. Академик добавил, что интерес к разработке уже проявили Вьетнам, Сербия, арабские страны, государства Юго-Восточной Азии и Южной Америки.