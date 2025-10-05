Будущее без антибиотиков: Профессор рассказала, как «выжигать» рак светом

Антибиотикорезистентность — одна из тех проблем, где традиционные подходы подвели: новые антибиотики фактически не появляются, а микробы учатся обходить старые. На помощь приходят световые технологии. Вместо привычных лекарств используются особые молекулы — фотосенсибилизаторы, которые «съедают» световую энергию. О них в беседе с Kp.ru рассказала академик РАН Юлия Горбунова.

К примеру, у растений молекула, поглотив фотон, преобразует энергию — в тепло, в свечение или передаёт её маленьким соседям. Если источник рядом — обычный кислород, он превращается в синглетный кислород: крайне реакционноспособную форму, которая буквально прожигает органику вокруг. Так можно избирательно уничтожать бактерии или опухолевые клетки — достаточно, чтобы фотосенсибилизатор накопился в «мишени» и на неё направили свет нужной длины волны.

«Вы разрабатываете дизайн молекулы, чтобы она либо накопилась избирательно в раковых клетках, либо нашла ту самую бактерию. И дальше, посветив светом определённой волны, вы фактически эти активные формы кислорода начинаете генерировать – им всё равно, что убивать – и в данной ситуации их цель бактерия, которая от этого не может защититься», — сказала эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Но есть и риски, ведь активные формы кислорода опасны и для здоровых тканей, поэтому учёные борются за селективность. Параллельно фотодинамика проникает в косметологию — полимерные патчи с фотоактивом помогают реабилитировать кожу и омолаживать.

