23 сентября, 14:00

Прорыв в онкологии: Врач объяснил принцип работы российской вакцины от рака

Онколог Черёмушкин: Вакцина будет либо разрушать рак, либо активировать клетки

Обложка © freepik

Российские учёные сделали шаг к созданию вакцин против рака, подав в Минздрав все требуемые бумаги для их производства. Кандидат медицинских наук и онколог Евгений Черёмушкин поделился своим видением принципов работы нового препарата.

Медик считает, что наиболее эффективными методами борьбы с раком станут либо активация иммунной системы, либо перекрытие жизненно важных процессов в раковых клетках.

«Вакцина будет либо разрушать онкологию, либо будет активировать клетки, которые будут вступать в реакцию с раком», — приводит «Постньюс» слова специалиста.

Напомним, отечественная вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. Проведённые исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность нового препарата.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Наталья Демьянова
