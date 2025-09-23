Прорыв в онкологии: Врач объяснил принцип работы российской вакцины от рака
Онколог Черёмушкин: Вакцина будет либо разрушать рак, либо активировать клетки
Обложка © freepik
Российские учёные сделали шаг к созданию вакцин против рака, подав в Минздрав все требуемые бумаги для их производства. Кандидат медицинских наук и онколог Евгений Черёмушкин поделился своим видением принципов работы нового препарата.
Медик считает, что наиболее эффективными методами борьбы с раком станут либо активация иммунной системы, либо перекрытие жизненно важных процессов в раковых клетках.
«Вакцина будет либо разрушать онкологию, либо будет активировать клетки, которые будут вступать в реакцию с раком», — приводит «Постньюс» слова специалиста.
Напомним, отечественная вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. Проведённые исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность нового препарата.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.