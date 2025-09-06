Мессенджер MAX
6 сентября, 13:07

ФМБА: Российская вакцина от рака готова к применению

Обложка © freepik

Российская вакцина против рака завершила этап доклинических исследований и готова к применению. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Проведённые исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность нового препарата. По словам главы ФМБА, в конце лета агентство направило в Министерство здравоохранения РФ необходимый пакет документов для получения разрешения на клиническое применение вакцины.

Также Скворцова сообщила о значительном прогрессе в области нейропротезирования, отметив, что эта технология становится реальностью. Она добавила, что разработка биосовместимых микроэлектродов для имплантации в окончания периферических нервных волокон открывает возможности для применения метода нейромодуляции. Этот метод позволяет бороться с фантомными болями и восстанавливать нормальное проведение нервных импульсов.

В Петербурге пациентов с раком начали лечить при помощи радиоактивного самария

Ранее сообщалось, что в Европейском медицинском центре (ЕМС) готовятся к внедрению нового подхода в лечении глиобластомы — самой агрессивной формы рака мозга. Новый метод заключается в установке баллона с источником радиации прямо в полость, образовавшуюся после хирургического удаления опухоли. Такая техника использовалась только при рецидивах заболевания, а теперь будет применяться на этапе первичной диагностики.

