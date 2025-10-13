Учёные создали «маскировку» для опасных атомов, чтобы МРТ стало невредным

В России учёные придумали способ, как сделать безопасным проведение исследований человеческого организма на аппарате МРТ. Речь идёт о «блокировании» так называемых веществ-маячков, которые воздействуют на ткани внутри тела. Изучение проводили специалисты Балтийского федерального университета (БФУ), итоги работы опубликованы в Journal of Molecular Liquids.

Обычно пациентам вводятся специальные вещества в кровоток, которые затем «подсвечивают» своё окружение. Однако в их составе есть ионы металлов с тяжёлым ядром, негативно влияющие на человека. Чтобы обезвредить такие атомы, учёные придумали дня них «маскировку» — оболочку из натуральной аминокислоты — L-тирозина. Она есть в нашем организме, поэтому клетки спокойно принимают «посланников», не реагируя на них. Под такой оболочкой уже размещаются наночастицы золота и платины, используемые для исследований на МРТ.

«Используя покрытые органическими молекулами наночастицы, можно будет добиваться от иммунной системы организма заранее прогнозируемого ответа. Это может быть использовано для создания терапевтических стратегий», — рассказал аспирант Высшей школы физических проблем и технологий БФУ Марк Смирнов.

Ранее учёные Санкт-Петербургского электротехнического университета ЛЭТИ создали искусственный интеллект, который способен определять и классифицировать опухоли головного мозга по МРТ с рекордной точностью 99,35%. Этот показатель превосходит существующие аналоги, демонстрирующие точность от 93,1 до 98,5%.