12 августа, 12:28

Российские учёные создали тест-систему для раннего выявления аномалий у плода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Новосибирские учёные представили отечественную разработку – тест-систему, позволяющую диагностировать хромосомные аномалии у плода без инвазивного вмешательства. Система проходит тестирование в Федеральном исследовательском центре Фундаментальной и традиционной медицины (ФИЦ ФТМ).

По словам создателей, в отличие от традиционного амниоцентеза, который предполагает проникновение иглой в брюшную полость беременной для получения амниотической жидкости, новая методика исключает связанные с этим риски: прерывание беременности, инфекции, кровотечения и потерю околоплодных вод.

«Компания-резидент технопарка «Биолин» разработала тест-систему, а мы проводим ее апробацию. Пока в России нет зарегистрированных аналогов», — сказала заведующая научно-клиническим диагностическим центром ФИЦ ФТМ Анна Субботовская в беседе с ТАСС.

Для анализа хромосомных нарушений используется плазма крови беременных. Исследование рекомендовано женщинам 39 лет и старше с 10-й недели беременности и позволяет выявлять циркулирующую внеклеточную ДНК плода в материнской крови. Тест-система предназначена для обнаружения таких распространённых хромосомных аномалий, как синдром Дауна, Эдвардса и Патау.
Ранее в России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой расширить программу ОМС. Кроме того, высказывали идеи о введении бесплатного обучения в колледжах для юных мам.

