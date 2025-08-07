Назван регион России, где беременные не сделали ни одного аборта за июль

В Вологодской области зафиксирован уникальный случай — в минувшем июле года беременные женщины не сделали ни одного аборта. О феноменальном результате совместной работы властей, Русской православной церкви, общественников и врачей с населением сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля. Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с РПЦ, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами. На решение демографических задач направили 2,8 млрд рублей », — написал глава области в телеграм-канале.