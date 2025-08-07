Встреча Путина и Трампа
7 августа, 12:00

Назван регион России, где беременные не сделали ни одного аборта за июль

Филимонов: За июль в Вологодской области не было сделано ни одного аборта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

В Вологодской области зафиксирован уникальный случай — в минувшем июле года беременные женщины не сделали ни одного аборта. О феноменальном результате совместной работы властей, Русской православной церкви, общественников и врачей с населением сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«В июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля. Снижение наблюдаем с марта, динамика отражена на графике. Над этой задачей работаем совместно с РПЦ, общественными организациями, медицинскими специалистами, социальными службами. На решение демографических задач направили 2,8 млрд рублей »,написал глава области в телеграм-канале.

Филимонов добавил, что за второй месяц лета на учёт по беременности и родам в регионе встали 356 женщин. Общее количество будущих мам на данный момент достигает 4170 человек. Также он напомнил, что частные клиники Вологодчины приняли решение прекратить оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности — аборты проводятся только по медицинским показаниям.

Слуцкий призвал запретить в России аборты

Напомним, в феврале власти региона организовали крупное совещание по отказу от практики добровольных абортов в медучреждениях Вологодской области. Уже в апреле Филимонов рассказал, что количество искусственных прерываний беременности сократилось в 13 раз.

