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Регион
6 февраля, 21:24

Только рожать: Власти российского региона хотят полностью запретить аборты

Власти Вологодской области в феврале обсудят полный запрет на аборты

Власти Вологодской области задумались о введении полного запрета на аборты, в том числе в частных клиниках. Этот вопрос будет подвергнут обсуждению на совещании с членами правительства региона в феврале, сообщил губернатор Георгий Филимонов на заседании кабмина.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — произнёс чиновник.

Тему улучшения демографической ситуации в области Филимонов поднимал и на недавней встрече с иереем Фёдором Лукьяновым. Также губернатор и священнослужитель обсудили выходы из ситуации с депопуляцией Русского Севера.

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Ранее в Госдуме предложили проводить аборты только по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Авторы инициативы уверены, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности.

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Тимур Хингеев
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