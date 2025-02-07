Только рожать: Власти российского региона хотят полностью запретить аборты
Власти Вологодской области в феврале обсудят полный запрет на аборты
Власти Вологодской области задумались о введении полного запрета на аборты, в том числе в частных клиниках. Этот вопрос будет подвергнут обсуждению на совещании с членами правительства региона в феврале, сообщил губернатор Георгий Филимонов на заседании кабмина.
«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — произнёс чиновник.
Тему улучшения демографической ситуации в области Филимонов поднимал и на недавней встрече с иереем Фёдором Лукьяновым. Также губернатор и священнослужитель обсудили выходы из ситуации с депопуляцией Русского Севера.
Ранее в Госдуме предложили проводить аборты только по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Авторы инициативы уверены, что в России нужен государственный контроль за прерыванием беременности.
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