Только рожать: Власти российского региона хотят полностью запретить аборты

Власти Вологодской области задумались о введении полного запрета на аборты, в том числе в частных клиниках. Этот вопрос будет подвергнут обсуждению на совещании с членами правительства региона в феврале, сообщил губернатор Георгий Филимонов на заседании кабмина.

«Мы будем проводить в этом месяце на базе областного правительства большое совещание с главврачами и директорами, а также акционерами частных медицинских организаций, где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», — произнёс чиновник.

Тему улучшения демографической ситуации в области Филимонов поднимал и на недавней встрече с иереем Фёдором Лукьяновым. Также губернатор и священнослужитель обсудили выходы из ситуации с депопуляцией Русского Севера.