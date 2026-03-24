Размером с кулак: Истринские нейрохирурги спасли лицо пациентки от редкой опухоли
Пациентка с крупным образованием в области лба, которое вызывало серьёзный дискомфорт и мешало в повседневной жизни, обратилась в Истринскую больницу. Медики приняли решение провести операцию и полностью удалить новообразование. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе медучреждения.
Истринские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль на лбу.
«Её объём составил 176 мл. Это доброкачественное новообразование эмбрионального генеза. Такие опухоли являются очень редкими», — сообщил врач-нейрохирург Николай Карпов.
Операция прошла под наркозом и заняла около двух часов. Медикам удалось удалить опухоль полностью, сохранив её капсулу в целостности. После удаления дефекта специалисты провели кожную пластику, чтобы восстановить внешний вид и закрыть образовавшийся участок. Внутреннее содержимое новообразования позволило определить его тип как тератому.
