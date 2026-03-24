24 марта, 12:56

Размером с кулак: Истринские нейрохирурги спасли лицо пациентки от редкой опухоли

Истринские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль на лбу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Пациентка с крупным образованием в области лба, которое вызывало серьёзный дискомфорт и мешало в повседневной жизни, обратилась в Истринскую больницу. Медики приняли решение провести операцию и полностью удалить новообразование. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе медучреждения.

Истринские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль на лбу. Фото © Предоставлено Life.ru

Истринские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль на лбу. Фото © Предоставлено Life.ru

«Её объём составил 176 мл. Это доброкачественное новообразование эмбрионального генеза. Такие опухоли являются очень редкими», — сообщил врач-нейрохирург Николай Карпов.

Операция прошла под наркозом и заняла около двух часов. Медикам удалось удалить опухоль полностью, сохранив её капсулу в целостности. После удаления дефекта специалисты провели кожную пластику, чтобы восстановить внешний вид и закрыть образовавшийся участок. Внутреннее содержимое новообразования позволило определить его тип как тератому.

Молодая китаянка спала при свете и потолстела до центнера

Ранее сообщалось, что в Омской областной клинической больнице урологи провели сложную операцию по удалению крупного камня из мочевого пузыря пациентки. Новообразование превышало 10 сантиметров и спровоцировало серьёзные осложнения.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
