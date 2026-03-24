Молодая китаянка спала при свете и потолстела до центнера

Жительница города Нинбо, расположенного в восточной китайской провинции Чжэцзян, достигла веса в 100 килограммов — медики связали это с привычкой спать при свете. Подробности сообщает издание «Нинбо ваньбао».

Медицинское обследование выявило у молодой женщины серьёзные нарушения: повышенное артериальное давление и проблемы с усвоением сахара. Для наглядности в издании приводят данные государственного доклада о питании (2020 год), согласно которым средний вес совершеннолетних китаянок составляет 59 килограммов.

Заместитель главного врача отделения медицины сна в больнице «Каннин» при университете Нинбо Чжэн Тяньмин пояснил, что постоянное воздействие света в ночное время угнетает выработку мелатонина, что и приводит к ожирению.

«Включённый на ночь свет проникает сквозь веки, стимулируя фоторецепторные клетки сетчатки и вводя мозг в заблуждение, заставляя его подавлять выработку мелатонина, тем самым нарушая нормальный ритм сна. Это, казалось бы, незначительное нарушение может повлиять на метаболические функции организма», — отметил он.

Как уточняется в материале, искусственный свет во время сна провоцирует инсулинорезистентность: клетки перестают эффективно усваивать глюкозу, из-за чего поджелудочная железа вынуждена вырабатывать избыток инсулина, а это, в свою очередь, ведёт к накоплению жира. Врач также отметил, что подобная привычка сбивает естественный баланс гормонов лептина и грелина, регулирующих аппетит.

Специалист также пояснил, что лептин служит сигналом для мозга о насыщении, тогда как грелин, напротив, стимулирует голод. Даже при отсутствии поздних перекусов прерывистый сон из-за света способен дезориентировать организм, создавая иллюзию нехватки энергии, что на следующее утро оборачивается повышенным аппетитом и тягой к калорийной еде. Чжэн Тяньмин предостерег от недооценки роли ночника в спальне, назвав его «скрытым убийцей» здоровья.

