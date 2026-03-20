Семейным парам рекомендовали спать вместе ради «гормона привязанности»

Совместный сон может стать причиной напряжения между партнёрами и провоцировать ссоры — пары, которые регулярно не высыпаются из-за храпа, резких движений, разных температурных предпочтений или других факторов, чаще жалуются на усталость и проблемы в отношениях. Однако, как рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, совместный сон является важным фактором укрепления отношений и снижения риска разводов.

По его словам, когда пара спит вместе, в организме вырабатывается окситоцин — «гормон привязанности», который усиливает чувство близости, доверия и безопасности. Тактильный контакт во сне снижает уровень кортизола, что делает партнёров более спокойными и терпимыми друг к другу в повседневной жизни. Здоровая психика и крепкий брак невозможны без ощущения надёжного плеча рядом.

Сегодня же он помогает сохранять любовь. При этом бывают и исключения, например, храп или серьёзные нарушения сна у одного из партнёров. В таких случаях нужно обращаться к врачу, чтобы решить проблему, а не избегать совместного сна: если убрать ритуал единения, можно утратить важную составляющую близости.

«Поэтому я рекомендую парам стремиться спать вместе. Это инвестиция в эмоциональную связь и долголетие отношений. А если возникают трудности, то нужно решать их с помощью специалистов, но не отказываться от совместного сна», — отметил психотерапевт в интервью «Вечерней Москве».

Тем не менее, как отметила сексолог, спать раздельно не приговор отношениям, а способ их сохранить. По её словам, пары, которые спят в разных кроватях из-за несовместимости привычек, часто сообщают о более высоком качестве отношений, чем те, кто мучает друг друга в одной постели.