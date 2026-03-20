20 марта, 08:53

Семейным парам рекомендовали спать вместе ради «гормона привязанности»

Обложка © freepik

Совместный сон может стать причиной напряжения между партнёрами и провоцировать ссоры — пары, которые регулярно не высыпаются из-за храпа, резких движений, разных температурных предпочтений или других факторов, чаще жалуются на усталость и проблемы в отношениях. Однако, как рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, совместный сон является важным фактором укрепления отношений и снижения риска разводов.

По его словам, когда пара спит вместе, в организме вырабатывается окситоцин — «гормон привязанности», который усиливает чувство близости, доверия и безопасности. Тактильный контакт во сне снижает уровень кортизола, что делает партнёров более спокойными и терпимыми друг к другу в повседневной жизни. Здоровая психика и крепкий брак невозможны без ощущения надёжного плеча рядом.

Психолог объяснил, как мозг создаёт иллюзию вещих снов
Психолог объяснил, как мозг создаёт иллюзию вещих снов

Сегодня же он помогает сохранять любовь. При этом бывают и исключения, например, храп или серьёзные нарушения сна у одного из партнёров. В таких случаях нужно обращаться к врачу, чтобы решить проблему, а не избегать совместного сна: если убрать ритуал единения, можно утратить важную составляющую близости.

«Поэтому я рекомендую парам стремиться спать вместе. Это инвестиция в эмоциональную связь и долголетие отношений. А если возникают трудности, то нужно решать их с помощью специалистов, но не отказываться от совместного сна», — отметил психотерапевт в интервью «Вечерней Москве».

«Сов» предупредили о разрушении мозга и риске ожирения из-за режима сна
«Сов» предупредили о разрушении мозга и риске ожирения из-за режима сна

Тем не менее, как отметила сексолог, спать раздельно не приговор отношениям, а способ их сохранить. По её словам, пары, которые спят в разных кроватях из-за несовместимости привычек, часто сообщают о более высоком качестве отношений, чем те, кто мучает друг друга в одной постели.

