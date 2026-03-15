Названы три причины, по которым семейным парам лучше спать раздельно

Спать раздельно не приговор отношениям, а способ их сохранить, уверена врач-терапевт и сексолог Ульяна Махова. По её словам, пары, которые спят в разных кроватях из-за несовместимости привычек, часто сообщают о более высоком качестве отношений, чем те, кто мучает друг друга в одной постели.

Среди главных причин эксперт выделила сильный храп или апноэ (остановки дыхания), из-за которых вы просыпаетесь и не высыпаетесь, разность хронотипов («жаворонок» и «сова»), когда циклы сна не совпадают, а также разную потребность в тепле (одному жарко, другому нужно три одеяла).

«Вы можете проводить время вместе перед сном, а спать там, где вам качественно. Отдохнувший и добрый партнёр лучше, чем злой и невыспавшийся, лежащий рядом», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Кстати, ночные «серенады» мужа могут довести жену до потери слуха, предупредил сомнолог. Помимо очевидного нарушения сна, хроническая ронхопатия партнёра способна нанести женщине вполне конкретный физический вред.