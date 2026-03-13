Ночные «серенады» мужа могут довести жену до потери слуха, предупредил сомнолог

Ночные рулады благоверного — не просто повод для раздражения, а реальная угроза здоровью. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов в интервью «Абзацу» раскрыл неожиданные последствия соседства с храпящим мужчиной.

Помимо очевидного нарушения сна, хроническая ронхопатия партнёра способна нанести женщине вполне конкретный физический вред. Исследования показывают: у жён, чьи мужья громко храпят, может снижаться слух. Это, конечно, крайняя степень, но сам факт заставляет задуматься.

Не обходится и без психологического аспекта. Даже если женщина не просыпается от каждого всхрапа, подсознательная тревога мешает организму полноценно расслабиться. Отдых получается поверхностным и невосстанавливающим.

Впрочем, сомнолог тут же успокоил: постоянный и надёжный партнёр, наоборот, полезен для сна. Чувство защищённости помогает быстрее засыпать. Главное, чтобы этот самый партнёр не создавал лишнего шума. А вот частая смена соседа по кровати, напротив, возбуждает нервную систему и мешает отдыху.

А ранее Life.ru писал, что храпящим людям следует избегать снотворных. По словам специалиста, у многих храпящих диагностируют синдром ночного апноэ — остановки дыхания во сне. Если в таком состоянии принять снотворное, это может привести к полной остановке дыхания.