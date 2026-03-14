Психолог объяснил, как мозг создаёт иллюзию вещих снов

Вещих снов не существует, мозг в действительности просто просчитывает множество сценариев, один которых случайно может совпасть с реальностью, уверен психолог Родион Чепалов. По его словам, сон — это форма переработки внутренних желаний и переживаний. Если человек видит во сне то, о чём постоянно думает, а потом это случается в реальности, он воспринимает совпадение как предсказание.

Однако это лишь отражение реальных тенденций жизни. Мозг во сне моделирует разные варианты будущего, но большинство сценариев никогда не сбываются. Из сотни снов запоминается только тот один, который случайно совпал с реальностью. Это избирательное запоминание. К тому же сны часто расплывчаты и символичны, а люди интерпретируют их задним числом. Так и возникает иллюзия пророчества.

«Можно сказать, что мозг во сне иногда моделирует разные варианты будущего — как своеобразную тренировку. Большинство таких сценариев никогда не сбываются, но если один из них случайно совпадает с реальными событиями, человек запоминает именно этот случай», — отметил собеседник РИАМО.

