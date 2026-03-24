Похудела и ослабла: Сибирячка обратилась к врачам, а у неё нашли камень величиной с кулак

Врачи урологического отделения Омской областной клинической больницы провели сложную операцию по удалению гигантского камня из мочевого пузыря пациентки. Новообразование, размер которого превышал 10 сантиметров, стало причиной серьёзных осложнений.

По информации пресс-службы медучреждения, 55-летняя женщина обратилась за помощью к заведующему отделением, жалуясь на общее недомогание и резкое снижение веса. Диагностика показала, что огромный камень сдавливал мочеточники, что привело к опасному расширению почек и развитию почечной недостаточности.

«Врачи урологического отделения ОКБ провели уникальную операцию — удалили камень из мочевого пузыря размером более 10 сантиметров! Для сравнения: это примерно как крупный мужской кулак», — говорится в сообщении.

Камень из мочевого пузыря женщины был полностью удален урологом Давидом Амбарцумяном. Пресс-служба Минздрава пояснила, что лазерные технологии позволяют уменьшить боль и ускорить восстановление после операции.

Ранее в Подмосковье 46-летняя жительница Красногорска обратилась в больницу с жалобой на застрявший в мочевом пузыре косметический карандаш, который она сама ввела через мочеиспускательный канал. Мотивы женщины остались неизвестны. Пациентку экстренно доставили в медицинское учреждение, после УЗИ и хирургического вмешательства карандаш извлекли, и женщину выписали.