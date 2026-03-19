Уфимский гамбит: Из заднего прохода шахматиста врачи изъяли слона и ферзя
Обложка © Mash
Житель Уфы оказался в больнице после неудачного секс-эксперимента. Врачи обнаружили в его заднем проходе инородные предметы, а именно шахматные фигуры.
По данным Mash, 41-летний мужчина обратился за медицинской помощью, после чего ему сделали рентген. На снимках выявили два посторонних объекта, которыми оказались слон и ферзь. При этом один из предметов застрял в поперечном положении, что осложнило ситуацию.
Медики приняли решение о срочном вмешательстве. В ходе операции инородные тела из тела шахматиста удалось извлечь.
Отметим, что Уфа поразительным образом часто фигурирует в сводках о извлечении инородных предметов из непредназначенных для этого физиологических отверстий. Life.ru писал, как местные врачи спасли мужчину, у которого торчал туалетный ёршик из заднего прохода. История о том, как россиянин во время празднования Дня защитника Отечества засунул в себя гранёный стакан, тоже произошла в столице Башкирии. Там же, в Уфе, произошла резонансная история об извлечении из «недр» 21-летней девушки огурца, который, к тому же, оказался надкушен.
