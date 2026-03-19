Уфимский гамбит: Из заднего прохода шахматиста врачи изъяли слона и ферзя

Житель Уфы оказался в больнице после неудачного секс-эксперимента. Врачи обнаружили в его заднем проходе инородные предметы, а именно шахматные фигуры.

По данным Mash, 41-летний мужчина обратился за медицинской помощью, после чего ему сделали рентген. На снимках выявили два посторонних объекта, которыми оказались слон и ферзь. При этом один из предметов застрял в поперечном положении, что осложнило ситуацию.

Медики приняли решение о срочном вмешательстве. В ходе операции инородные тела из тела шахматиста удалось извлечь.