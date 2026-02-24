Владимир Путин
24 февраля, 12:04

«Ну-ка мечи стаканы на стол»: Житель Уфы отметил День «защитника» фужером в заднем проходе

Второй житель Уфы за месяц «упал» на стакан задним проходом

В Уфе во время празднования Дня защитника Отечества местный житель по имени Дмитрий оказался в центре нелепого инцидента. Мужчина отмечал праздник с другом, когда внезапно сел на стакан.

По данным Mash, сам пострадавший утверждает, что поскользнулся и случайно упал на посуду. Однако детали происшествия заставляют усомниться в этой версии. Как бы то ни было, самостоятельно извлечь предмет из пятой точки не удалось — пришлось вызывать скорую. Медики провели операцию, после которой Дмитрий отправился домой с рекомендацией не повторять подобных экспериментов и регулярно наблюдаться.

Ранее в Уфе ещё один житель решился на «острый» эксперимент. Но там подвела посуда. Стакан треснул в самый неподходящий момент — осколки доставали врачи. Сейчас пациент чувствует себя лучше, его уже выписали, но оставили под амбулаторным наблюдением.

