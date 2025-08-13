«Заряд не получите»: Проктолог рассказала, чем опасны батарейки, вставленные в прямую кишку

Присутствие инородных тел в прямой кишке может привести к тяжёлым последствиям, включая воспаление. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-проктолог Марьяна Абрицова. Она отметила, что пальчиковые батарейки или другие предметы, попавшие в прямую кишку, невозможно извлечь самостоятельно из-за рефлекторного спазма внутреннего сфинктера, а попытки использовать нитки или верёвки часто заканчиваются трагично.

Если говорить о конкретных пальчиковых батарейках, то любые предметы, которые засунуты, внедрены в прямую кишку, самостоятельно извлечь никогда не получится, потому что возникает рефлекторный спазм внутреннего сфинктера. И даже если использовать ниточки или верёвочки, это зачастую заканчивается трагически. Марьяна Абрицова Врач-проктолог

«Любые инородные тела в прямой кишке чреваты серьёзными последствиями: от воспалительных изменений слизистой оболочки до некроза и перфорации органа», — подчеркнула она.

Без помощи врачей ликвидировать большие либо малые инородные предметы в прямой кишке самостоятельно невозможно. Поэтому всегда требуется помощь специалиста. И чем дольше инородный предмет находится в прямой кишке, тем больше его агрессивное воздействие на прямую кишку, более выраженный спазм и, как следствие, болевой синдром в заднем проходе.

«Особенно опасно, рассматривая ситуацию с батарейками, что окисление батареек приводит к ожогу слизистой и развитию эрозии с последующими язвами, там счёт на минуты идёт», — пояснила врач.

Как следствие, могут возникнуть воспалительные гнойные изменения прямой кишки и параректальной клетчатки, то есть клетчаточные пространства вокруг прямой кишки, а заряд вы точно не получите. Марьяна Абрицова Врач-проктолог