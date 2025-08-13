«Заряд не получите»: Проктолог рассказала, чем опасны батарейки, вставленные в прямую кишку
Абрицова: Батарейки в прямой кишке могут вызвать воспаление и ожоги
Обложка © freepik
Присутствие инородных тел в прямой кишке может привести к тяжёлым последствиям, включая воспаление. Об этом в беседе с Life.ru предупредила врач-проктолог Марьяна Абрицова. Она отметила, что пальчиковые батарейки или другие предметы, попавшие в прямую кишку, невозможно извлечь самостоятельно из-за рефлекторного спазма внутреннего сфинктера, а попытки использовать нитки или верёвки часто заканчиваются трагично.
Если говорить о конкретных пальчиковых батарейках, то любые предметы, которые засунуты, внедрены в прямую кишку, самостоятельно извлечь никогда не получится, потому что возникает рефлекторный спазм внутреннего сфинктера. И даже если использовать ниточки или верёвочки, это зачастую заканчивается трагически.
«Любые инородные тела в прямой кишке чреваты серьёзными последствиями: от воспалительных изменений слизистой оболочки до некроза и перфорации органа», — подчеркнула она.
Без помощи врачей ликвидировать большие либо малые инородные предметы в прямой кишке самостоятельно невозможно. Поэтому всегда требуется помощь специалиста. И чем дольше инородный предмет находится в прямой кишке, тем больше его агрессивное воздействие на прямую кишку, более выраженный спазм и, как следствие, болевой синдром в заднем проходе.
«Особенно опасно, рассматривая ситуацию с батарейками, что окисление батареек приводит к ожогу слизистой и развитию эрозии с последующими язвами, там счёт на минуты идёт», — пояснила врач.
Как следствие, могут возникнуть воспалительные гнойные изменения прямой кишки и параректальной клетчатки, то есть клетчаточные пространства вокруг прямой кишки, а заряд вы точно не получите.
Напомним, в Уфе 30-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на боль в области прямой кишки, где врачи выявили четыре пальчиковые батарейки. Пациент рассказал, что после употребления нескольких банок пива решил «зарядиться энергией», но самостоятельно извлечь предметы не смог. Медики диагностировали эрозию кишки, удалили инородные объекты и прописали лечение, включающее диету, свечи и повторное обследование.