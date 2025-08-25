Надкусанный огурец в интересном месте: россиянка попала в больницу после эксперимента 18+

В Уфе 21-летняя девушка обратилась в больницу после интимного эксперимента с использованием нового урожая. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Пациентка поступила в состоянии алкогольного опьянения с инородным предметом — огурцом, который её партнёр не смог достать самостоятельно. По словам молодого человека, овощ он использовал во время «игр», но почему он оказался надкусанным — объяснить не смог.

Медики оказали девушке помощь и извлекли предмет. Врачи рекомендовали пациентке воздержаться от нагрузок и временно соблюдать щадящий режим питания.