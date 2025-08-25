Надкусанный огурец в интересном месте: россиянка попала в больницу после эксперимента 18+
В Уфе девушку доставили в больницу с надкусанным огурцом в заднем проходе
Обложка © Кадр из видео/Telegram-канал «Честный Репортаж»
В Уфе 21-летняя девушка обратилась в больницу после интимного эксперимента с использованием нового урожая. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».
Пациентка поступила в состоянии алкогольного опьянения с инородным предметом — огурцом, который её партнёр не смог достать самостоятельно. По словам молодого человека, овощ он использовал во время «игр», но почему он оказался надкусанным — объяснить не смог.
Медики оказали девушке помощь и извлекли предмет. Врачи рекомендовали пациентке воздержаться от нагрузок и временно соблюдать щадящий режим питания.
А ранее белорусский проктолог рассказал о неожиданных находках в прямой кишке пациентов. Оказалось, что чаще всего специалисты имеют дело с кухонной утварью — скалками, толкушками для картофельного пюре, гранёными стаканами и рюмками. Но случаются и куда более шокирующие предметы.