Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 11:19

Надкусанный огурец в интересном месте: россиянка попала в больницу после эксперимента 18+

В Уфе девушку доставили в больницу с надкусанным огурцом в заднем проходе

Обложка © Кадр из видео/Telegram-канал «Честный Репортаж»

Обложка © Кадр из видео/Telegram-канал «Честный Репортаж»

В Уфе 21-летняя девушка обратилась в больницу после интимного эксперимента с использованием нового урожая. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

Пациентка поступила в состоянии алкогольного опьянения с инородным предметом — огурцом, который её партнёр не смог достать самостоятельно. По словам молодого человека, овощ он использовал во время «игр», но почему он оказался надкусанным — объяснить не смог.

Медики оказали девушке помощь и извлекли предмет. Врачи рекомендовали пациентке воздержаться от нагрузок и временно соблюдать щадящий режим питания.

«Заряд не получите»: Проктолог рассказала, чем опасны батарейки, вставленные в прямую кишку
«Заряд не получите»: Проктолог рассказала, чем опасны батарейки, вставленные в прямую кишку

А ранее белорусский проктолог рассказал о неожиданных находках в прямой кишке пациентов. Оказалось, что чаще всего специалисты имеют дело с кухонной утварью — скалками, толкушками для картофельного пюре, гранёными стаканами и рюмками. Но случаются и куда более шокирующие предметы.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar