18 августа, 11:09

«Поскользнулся и упал на...»: Проктолог рассказал о неожиданных находках в прямой кишке пациентов

Проктолог Гинюк: Чаще всего в прямой кишке пациентов оказывается кухонная утварь

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Нередко на приёме у проктолога оказываются пациенты, попадающие в каверзные ситуации из-за застревающих в прямой кишке предметов. Врач-проктолог Вадим Гинюк в эфире программы «PRO Здоровье» поделился самыми необычными случаями из практики.

«Выходил из душа, поскользнулся и упал на…», — назвал наиболее популярное объяснение пациентов Гинюк.

Среди наиболее необычных предметов, извлечённых из пациентов, оказались кухонные принадлежности — скалка, толкушка для картофельного пюре, граненые стаканы, рюмки. Также нередко используются овощи и даже электрическая зубная щётка. Врач подчеркнул, что подобные случаи нередко требуют хирургического вмешательства и призвал не экспериментировать со здоровьем.

Он также рассказал, что некоторые мужчины объясняют попадание предметов в прямую кишку рекомендацией уролога о массаже простаты.

«Заряд не получите»: Проктолог рассказала, чем опасны батарейки, вставленные в прямую кишку

А ранее проктолог рассказал, какие сидячие профессии наиболее опасны для здоровья. В зоне риска оказались финансисты и айтишники.

Мария Любицкая
