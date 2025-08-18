«Поскользнулся и упал на...»: Проктолог рассказал о неожиданных находках в прямой кишке пациентов

Нередко на приёме у проктолога оказываются пациенты, попадающие в каверзные ситуации из-за застревающих в прямой кишке предметов. Врач-проктолог Вадим Гинюк в эфире программы «PRO Здоровье» поделился самыми необычными случаями из практики.

«Выходил из душа, поскользнулся и упал на…», — назвал наиболее популярное объяснение пациентов Гинюк.

Среди наиболее необычных предметов, извлечённых из пациентов, оказались кухонные принадлежности — скалка, толкушка для картофельного пюре, граненые стаканы, рюмки. Также нередко используются овощи и даже электрическая зубная щётка. Врач подчеркнул, что подобные случаи нередко требуют хирургического вмешательства и призвал не экспериментировать со здоровьем.

Он также рассказал, что некоторые мужчины объясняют попадание предметов в прямую кишку рекомендацией уролога о массаже простаты.