В Москве врачи спасли пациента с редким послепростудным синдромом

Московские врачи спасли пациента с редким синдромом Гийена—Барре, развившимся после перенесённой простуды. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Мужчина поступил в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева с подозрением на инсульт. Однако обследование показало острое поражение периферической нервной системы. За неделю до госпитализации он перенёс лёгкую простуду, после чего появились онемение, нарушение рефлексов и проблемы с походкой.

«Синдром Гийена—Барре — редкое, быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение нервов, угрожающее жизни», — пояснила врач-невролог Марина Орехова. По её словам, после инфекций иммунная система начинает атаковать нервные ткани.

Пациенту провели курс плазмафереза, чтобы удалить патологические антитела. Улучшение наступило уже после третьей процедуры. Дополнительно применялись реабилитация и массаж. На шестые сутки мужчина смог стоять и передвигаться с опорой. В настоящее время он выписан в стабильном состоянии. Для полного восстановления ему предстоит пройти дальнейшую реабилитацию.

