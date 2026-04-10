10 апреля, 06:33

Суд в Нальчике оставил в силе приговор медсестре за заражение людей ВИЧ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил приговор медсестре частного санатория в Нальчике, осуждённой за заражение более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.

Суд апелляционной инстанции не стал менять решение Нальчикского городского суда, оставив назначенное наказание без корректировок. Ранее её обязал выплатить компенсации трём потерпевшим в размере 9 миллионов рублей за причинённый моральный вред. Также женщине запрещено заниматься медицинской деятельностью, связанной с оказанием услуг населению, в течение трёх лет.

Напомним, что в декабре прошлого года в Кабардино-Балкарии медсестру частного санатория в Нальчике осудили на четыре года лишения свободы за халатность, которая привела к массовому заражению пациентов ВИЧ и гепатитом С. В результате пострадал 71 пациент, у которых диагностировали острый гепатит С, ещё у пяти человек выявили ВИЧ-инфекцию. Осуждённая попыталась оспорить решение Нальчикского городского суда и подала апелляционную жалобу, однако детали её доводов не приводятся.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
