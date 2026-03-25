Минимум 10 пациентов умерли за два года в рехабе, который рекламировал Гуф

За последние два года в реабилитационном центре в Кемерове, который рекламировал рэпер Гуф, зафиксировано около 10 летальных исходов. По информации SHOT, один из недавних случаев произошёл в феврале текущего года.

Родственники заплатили 250 тысяч рублей за лечение пациента, поступившего в клинику «Свобода» 6 февраля. Однако уже через день он впал в кому и скончался через 13 дней. Несмотря на первоначальные обещания вернуть средства в случае возникновения проблем, клиника отказалась это сделать. Кроме того, пациенты и их близкие сообщают о грубом отношении и безразличии персонала, который, по их мнению, больше заботился о финансовой выгоде, чем о благополучии пациентов.

Обстановка внутри клиники. Фото © SHOT

Клиника «Свобода» предлагала разнообразные платные услуги, несмотря на отсутствие лицензии. Например, выезд нарколога на дом оценивался от 1600 рублей, а полугодовой курс реабилитации обходился в 1800 рублей в сутки. Рэпер Гуф, ранее выступавший в качестве амбассадора, дистанцировался от клиники после инцидента со смертью пациента.

Напомним, накануне в Кемерове задержали врачей медцентра «Свобода», амбассадором которого являлся Гуф. Задержанным предъявлены обвинения в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.