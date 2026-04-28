Дорогостоящая немецкая техника не даёт ВСУ господства в воздухе. Командир взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным «Дрост» рассказал РИА «Новости» об охоте Армии РФ на беспилотники Vector на Добропольском направлении.

По его словам, немецкие аппараты используются противником на этом направлении постоянно. Они же регулярно становятся мишенями для российских расчётов. Цена одного такого дрона достигает 200 тысяч евро.

Расчёты действуют чётко: получив сигнал о взлёте по рации, они тут же выдвигаются на позицию. Бывает, за день удаётся сбить по три-четыре аппарата. Системная работа приносит плоды — ВСУ несут серьёзные потери.

Ранее Life.ru рассказывал, что матрос Александр Суворов уничтожил морской дрон ВСУ барражирующим боеприпасом. В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму и самообладанию тёзки великого русского полководца задача подразделения была выполнена, а продвижение противника — предотвращено.