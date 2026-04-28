Бежать некуда: Армия России заперла силы ВСУ в «килл-зоне» под Сумами
«Ахмат» и «Север» блокируют подразделения ВСУ в «килл-зоне» в Сумской области
Обложка © Life.ru
Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают пути отхода силам ВСУ в Сумской области. Российские военные формируют буферную зону и не дают противнику уйти в тыл, заперев ВСУшников в «килл-зоне». Об этом рассказал командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс.
«В этой так называемой «килл-зоне» [зоне поражения] мы понимаем их направления, их логистику и контролируем их всеми способами», — приводит комментарий командира РИА «Новости».
Командир пояснил, что разведка работает круглосуточно. При обнаружении скопления пехоты или техники ВСУ квадрат сразу берут под огневой контроль артиллерия и дроны. Российские бойцы запускают противника в нужный квадрат и изолируют участок.
У украинских военнослужащих почти нет шансов выйти из зоны поражения — для этого нужно подавить российские артсистемы и БПЛА, что практически невозможно из-за взаимодействия разных подразделений.
Ранее появились данные о ситуации в селе Зыбино Харьковской области. Заградотряды Нацгвардии блокируют отход подразделениям 113-й отдельной бригады теробороны. Бойцы несут критические потери, но выйти из окружения не могут. Любая попытка покинуть опасную зону заканчивается столкновением с собственными заградотрядами.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.