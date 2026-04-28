Личный состав 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ несёт серьёзные потери в Сумской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах. Военные анализируют данные и фиксируют убыль личного состава в приграничной зоне.

«Анализ некрологов показал, что в приграничье в Сумской области существенные потери несёт 115-я бригада ВСУ», — приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее в Сумскую область перебросили подразделение территориальной обороны ВСУ — 135-й отдельный батальон. Прежде она дислоцировалась в Киевской области. В этом районе ВСУ уже лишились одного из ключевых логистических маршрутов. Украинские военные потеряли возможность использовать трассу Сумы — Писаревка. Сейчас дорога находится под огневым контролем российских операторов дронов. БПЛА фиксируют перемещения и наносят удары по целям.