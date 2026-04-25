Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли возможность использовать трассу Сумы — Писаревка в Сумской области. В настоящее время дорога находится под огневым контролем российских операторов беспилотных летательных аппаратов. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Как пояснил собеседник агентства, утрата этого маршрута лишает украинскую армию ключевой логистической артерии. По ней осуществлялось снабжение подразделений ВСУ, которые ведут тяжёлые бои на позициях в нескольких десятках километров от областного центра.

Силовики добавили, что сложившаяся ситуация серьёзно осложнит положение украинских войск. Протяжённость трассы составляет не более 20 километров, и на лёгком транспорте путь по ней занимал не более получаса. Теперь же ВСУ лишены этой возможности.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Украине была ликвидирована украинская кинопродюсер, кастинг-директор и военнослужащая Виктория Боброва, известная под позывным Цветок. Виктория Боброва служила офицером отделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс», названной по аналогии с дивизией СС. Известие подтвердила её мать в комментариях к последнему посту в соцсетях.