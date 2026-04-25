В зоне СВО ликвидирована продюсер с позывным Цветок из нацистской дивизии ВСУ

В зоне боевых действий на Украине ликвидирована украинская кинопродюсер, кастинг-директор и военнослужащая Виктория Боброва, известная под позывным Цветок. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Виктория Боброва служила офицером отделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс», названной по аналогии с дивизией СС. Известие подтвердила её мать в комментариях к последнему посту в соцсетях.

«Да, это правда, нет моей Квитки (Цветок. — Прим. Life.ru), нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая», — написала женщина.

До того как присоединиться к Вооружённым силам Украины (ВСУ), Боброва работала в киноиндустрии. Она занималась продюсированием и была кастинг-директором. В её фильмографии — работа над такими проектами, как фильмы «Как я провёл летние каникулы» Антонио Лукича, «Двойной иммельман» Веры Яковенко, а также сериалы «Сопротивление» и «Друзья».

Ранее супруги Богдан и Светлана Полищук, служившие операторами беспилотников в Вооружённых силах Украины, были ликвидированы точечным ударом. Полищуки добровольно записались в ВСУ и получили известность благодаря съёмкам в пропагандистских роликах. Они служили в 152-й отдельной механизированной бригаде, которая с момента формирования в 2023 году столкнулась с серьёзными проблемами: плохим командованием, конфликтами внутри подразделения, высоким уровнем дезертирства и многократным «обнулением» личного состава. С января 2025 года бригада держит оборону к юго-западу от Красноармейска.