Супруги Богдан и Светлана Полищук, служившие операторами беспилотников в Вооружённых силах Украины, ликвидированы точечным ударом. Как пишет ресурс «Военное дело» со ссылкой на 152-ю егерскую бригаду, пара была уничтожена 24 марта на Красноармейском направлении.

Полищуки добровольно записались в ВСУ и получили известность благодаря съёмкам в пропагандистских роликах. Они служили в 152-й отдельной механизированной бригаде, которая с момента формирования в 2023 году столкнулась с серьёзными проблемами: плохим командованием, конфликтами внутри подразделения, высоким уровнем дезертирства и многократным «обнулением» личного состава. С января 2025 года бригада держит оборону к юго-западу от Красноармейска.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзных потерях Восьмого отдельного разведывательного батальона ВСУ в Сумской области. В районе села Храповщина командование называло причиной гибели военнослужащих «сердечную недостаточность», что вызывает вопросы, так как речь идёт о молодых бойцах. Подобные формулировки на фронте часто расцениваются как попытка скрыть реальные боевые потери или некомпетентность командования.