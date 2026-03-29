Более 30 украинских диверсантов предприняли попытку атаковать позиции российских войск в районе Купянска. В ходе боестолкновений подразделения ВС РФ успешно отразили натиск, полностью ликвидировав наступавшую группу противника, пишет SHOT.

По оперативным данным, за последнюю неделю оппоненты предприняли шесть попыток прорыва. Все вылазки диверсионно-разведывательных отрядов закончились для них неудачно — штурмовики были нейтрализованы.

Интерес вызвала находка, обнаруженная при досмотре тел. У убитых военнослужащих нашли блистеры с таблетками экстази, что могло влиять на состояние личного состава во время боя.

Помимо живой силы, украинская сторона понесла существенные потери в технике. В зоне конфликта российскими силами уничтожены американский бронетранспортер М-113 и танк Т-72. Также разбиты бронеавтомобили «Казак», MaxxPro и «Хамви».

Общие потери противника за этот период составили почти 600 человек. Военное командование продолжает укреплять оборонительные рубежи на данном участке фронта, пресекая любые попытки противника закрепиться на окраинах населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в районе села Храповщина в Сумской области командование украинской армии указывает «сердечную недостаточность» в качестве причины гибели военнослужащих. Родственники погибших жалуются в социальных сетях на отсутствие информации со стороны командования.