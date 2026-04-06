Танк и беспилотник ликвидировали живую силу ВСУ под Харьковом

Танк Т-80БВМ вместе с разведывательными дронами группировки войск «Север» уничтожил замаскированные опорные пункты и живую силу подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вызвали ребят со взвода беспилотных систем. Они подлетели, проверили. Мы выехали. После первого выстрела нас откорректировали и вторым снарядом мы поразили цель», — рассказал командир танкового взвода с позывным Твикс.

Операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы противника, подготовленной для ротации. Танкисты выдвинулись на заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удар.

В подразделении добавили, что группировка «Север» продолжает расширять полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы.