Баканов сообщил, что 1 357 сотрудников «Роскосмоса» принимают участие в СВО

1 357 сотрудников «Роскосмоса» принимают участие в специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошёл на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», — сказал он.

Ранее Баканов сообщал, что 342 сотрудника «Роскосмоса» ранены на СВО, 105 погибли или пропали без вести. Двое добровольцев из числа сотрудников стали Героями России, более 400 отмечены государственными и ведомственными наградами. В целом в волонтёрском движении задействовано более 100 тысяч работников ракетно-космической отрасли.