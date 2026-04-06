Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 03:10

Баканов сообщил, что 1 357 сотрудников «Роскосмоса» принимают участие в СВО

1 357 сотрудников «Роскосмоса» принимают участие в специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошёл на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», — сказал он.

Ранее Баканов сообщал, что 342 сотрудника «Роскосмоса» ранены на СВО, 105 погибли или пропали без вести. Двое добровольцев из числа сотрудников стали Героями России, более 400 отмечены государственными и ведомственными наградами. В целом в волонтёрском движении задействовано более 100 тысяч работников ракетно-космической отрасли.

Алаудинов: Евросоюз испытывает свои технологии в зоне СВО
Ранее глава ДНР Денис Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений ВС России в Красном Лимане. Согласно его заявлению, штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населенного пункта. Также глава ДНР отметил закрепление ВС РФ на вновь занятых рубежах в районе освобождённых Александровки и Крынок на Краснолиманском направлении.

Виталий Приходько
