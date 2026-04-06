Алаудинов: Евросоюз испытывает свои технологии в зоне СВО
Евросоюз использует украинскую армию для проверки своих военных технологий в зоне спецоперации. Такое мнение высказал РИА «Новости» командир спецназа Апти Алаудинов.
«Противника подпитывают, мы видим достаточную помощь. Вроде бы делается вид, как будто у них мало обеспечения, но в то же время мы видим, что все европейские государства все свои новые технологии испытывают через украинские формирования», — заявил Алаудинов.
Ранее стало известно, что Киев вынужден латать бреши на линии боевого соприкосновения силами элитных подразделений и высокопоставленными офицерами, включая кадры из Службы безопасности Украины. На разных участках фронта всё чаще фиксируются случаи, когда в мясные штурмы отправляют старших офицеров, ранее отсиживавшихся в глубоком тылу.
