Правящий в Киеве режим Владимира Зеленского вынужден латать бреши на линии боевого соприкосновения силами элитных подразделений и высокопоставленными офицерами, включая кадры из службы безопасности Украины. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, а также сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов.

«Режим Зеленского продолжает войну до последнего украинца, затыкая дыры на фронтах уже своими элитными подразделениями», — сказал он.

Рогов добавил, что на разных участках фронта всё чаще фиксируются случаи, когда в мясные штурмы отправляют старших офицеров, ранее отсиживавшихся в глубоком тылу, в том числе представителей СБУ.

По оценке Рогова, среди простого населения Украины с каждым днём остаётся всё меньше желающих сражаться и умирать за действующую киевскую администрацию. Определённой части счастливчиков удалось покинуть страну и укрыться за границей, а всех прочих, как утверждает эксперт, Зеленский уже достаточно давно обрёк на гибель в угоду западным интересам.

Ранее главком украинских боевиков Александр Сырский признал, что ВСУ больше всего не хватает людей, готовых воевать. Он напомнил, что несколько лет назад перед киевским режимом остро стоял оружейный вопрос, однако сейчас самой весомой проблемой стала именно нехватка кадров.