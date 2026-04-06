Пушилин сообщил о попытке контратаки ВСУ под Святогорском

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались провести контратаку в районе Святогорска. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В окрестностях Святогорска противник пытался контратаковать, но наши подразделения ситуацию держат под контролем» , — подчеркнул он.

Ранее Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений Вооружённых сил России в Красном Лимане. Штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населённого пункта. Также он отметил закрепление российских войск на вновь занятых рубежах в районе освобождённых Александровки и Крынок на Краснолиманском направлении.