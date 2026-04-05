Пушилин заявил о продвижении российских бойцов в Красном Лимане

Глава ДНР Денис Пушилин доложил о тактическом продвижении подразделений ВС России в Красном Лимане. Согласно его заявлению, штурмовые группы группировки «Запад» ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населенного пункта.

«Бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвижение в самом Красном Лимане. Бои развернулись в северо-восточной части населённого пункта», — сказал Пушилин в своем канале в мессенджере MAX.

Также глава ДНР отметил закрепление ВС РФ на вновь занятых рубежах в районе освобождённых Александровки и Крынок на Краснолиманском направлении.