От роты ВСУ, штурмовавшей запорожское село, остался всего один боец

Пленный украинский военный Анатолий Дергач сообщил о катастрофических потерях своей роты ВСУ при попытке штурма запорожского села Сладкое, которая длилась две недели. Он пояснил, что в середине марта его подразделение, являющееся частью 1-го отдельного штурмового полка ВСУ, было направлено в посёлок Терноватое. Оттуда они группами выдвигались к Сладкому с задачей его штурма.

Однако, по его словам, ещё до начала активных боевых действий десять человек получили ранения. К моменту начала штурма села добрались лишь около 40 украинских солдат. Единственным, кто выжил и сдался в плен, оказался сам Дергач.

«Включалось в БР (боевое распоряжение) на боевые действия 53 человека, из 53 человек, может, осталось человек десять — за неделю, может, две», — приводит РИА «Новости» слова пленного.