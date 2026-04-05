Российские силовые структуры, через ТАСС, сообщают об участившихся случаях жестоких наказаний в ВСУ. Провинившихся солдат, по данным источника, стали чаще привязывать к деревьям и избивать до полусмерти. Эти «деревья правды», о которых ранее говорили пленные украинские военнослужащие, названы самым распространённым наказанием в украинской армии.

Собеседник агентства утверждает, что ВСУ использовали похожие способы воздействия на своих солдат, когда те не хотели подчиняться приказам во время вторжения в Курскую область. Об этих самых «деревьях правды» рассказывал, среди прочих, один пленный украинский военный из 225-го отдельного штурмового полка, ещё в сентябре 2025 года.