Ефрейтор Колышкин эвакуировал раненых и отбил атаки дронов ВСУ

Ефрейтор Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Колышкин эвакуировал раненых бойцов и защитил вывозивший их автомобиль от ударов украинских дронов. Военный работает в составе эвакуационной группы и из-за сильных обстрелов использовал запасной маршрут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во время движения эвакуационного автомобиля Сергей Колышкин обеспечивал прикрытие от вражеских FPV-дронов при помощи штатного оружия», — говорится в сообщении.

По прибытии в назначенный район ефрейтор, имеющий большой опыт тактической медицины, сразу приступил к оказанию первой помощи раненым и их погрузке в автомобиль.

В Минобороны назвали действия Колышкина решительными, грамотными и самоотверженными. Благодаря ему раненые военнослужащие были своевременно доставлены в медицинское учреждение, что позволило сохранить их жизни и здоровье.