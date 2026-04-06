6 апреля, 02:38

Ефрейтор Колышкин эвакуировал раненых и отбил атаки дронов ВСУ

Ефрейтор Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Колышкин эвакуировал раненых бойцов и защитил вывозивший их автомобиль от ударов украинских дронов. Военный работает в составе эвакуационной группы и из-за сильных обстрелов использовал запасной маршрут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во время движения эвакуационного автомобиля Сергей Колышкин обеспечивал прикрытие от вражеских FPV-дронов при помощи штатного оружия», — говорится в сообщении.

По прибытии в назначенный район ефрейтор, имеющий большой опыт тактической медицины, сразу приступил к оказанию первой помощи раненым и их погрузке в автомобиль. Во время движения он обеспечивал прикрытие от вражеских FPV-дронов при помощи штатного оружия.

В Минобороны назвали действия Колышкина решительными, грамотными и самоотверженными. Благодаря ему раненые военнослужащие были своевременно доставлены в медицинское учреждение, что позволило сохранить их жизни и здоровье.

Ранее пленный украинский военный Анатолий Дергач сообщил о катастрофических потерях своей роты ВСУ при попытке штурма запорожского села Сладкое, которая длилась две недели. По его словам, из 53 человек, включенных в боевое распоряжение, в живых осталось около десяти. Еще до начала активных боев десять человек получили ранения, а к моменту штурма села добрались лишь около 40 украинских солдат.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Виталий Приходько
