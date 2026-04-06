Ефрейтор Колышкин эвакуировал раненых и отбил атаки дронов ВСУ
Ефрейтор Вооружённых сил Российской Федерации Сергей Колышкин эвакуировал раненых бойцов и защитил вывозивший их автомобиль от ударов украинских дронов. Военный работает в составе эвакуационной группы и из-за сильных обстрелов использовал запасной маршрут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По прибытии в назначенный район ефрейтор, имеющий большой опыт тактической медицины, сразу приступил к оказанию первой помощи раненым и их погрузке в автомобиль. Во время движения он обеспечивал прикрытие от вражеских FPV-дронов при помощи штатного оружия.
В Минобороны назвали действия Колышкина решительными, грамотными и самоотверженными. Благодаря ему раненые военнослужащие были своевременно доставлены в медицинское учреждение, что позволило сохранить их жизни и здоровье.
