Украинские ЦИПсО бомбят фейками о «пропавших» бойцах ВС России

Ресурсы Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) снова поймали на вранье — на этот раз они публикуют фальшивые объявления о якобы пропавших бойцах ВС РФ. Такую информацию ТАСС передали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, вражеские пропагандисты также выкладывают допросы, указывая в описаниях населённые пункты, где сейчас идут бои. При этом сами русские солдаты, как отмечается, были возвращены из плена ещё в прошлом году. В российских силовых структурах призвали не верить украинским ресурсам и перепроверять любую информацию.

ЦИПсО системно штампует фейки о ВС РФ и регионах. По данным октября 2025 года, в сети распространилось около 40 миллионов копий ложных сообщений о спецоперации.

Ранее сообщалось, что украинские ЦИПсО рассылают российским военнослужащим в мессенджерах угрозы, сгенерированные нейросетями. Сообщения имитируют обращения от командования ВС РФ с использованием реальных данных из открытых источников. Цель таких действий — сбор личной информации для последующего шантажа и нанесения ущерба военным и их близким.